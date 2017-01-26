26 января 2017, 17:53Общество Пензенская область – в числе лучших в РФ по приросту молочной продукции Пензенская область – в числе регионов с наибольшим приростом молочной продукции. Область по итогам 2016 года отметил федеральный Минсельхоз.

«Устойчивая положительная динамика производства молока отмечается в сельхозорганизациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах. В частности, по итогам 2016 года в сельхозорганизациях получено более 15 млн тонн молока, что на 2,2% больше, чем в предыдущем году, в крестьянских (фермерских) хозяйствах прирост составил 6,1% - до 2,16 млн тонн», - сообщает пресс-служба Минсельхоза России.

Как сообщили в пресс-службе областного ведомства, показатель молочной продуктивности в регионе равен 12,9%, пишет ИА «Пенза-Пресс».

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