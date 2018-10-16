Пензенская область – в числе лучших по итогам экзаменационной кампании

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16 октября 2018, 13:02Образование
В Рособрнадзоре подвели итоги прошедшей экзаменационной кампании. Министр образования Пензенской области Александр Воронков принял участие в консультации с руководителями служб федерального ведомства.
Глава Роспотребнадзора Сергей Кравцов оценил деятельность региональных систем образования по организации и проведению государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11 классов и отметил регионы, которые показали лучшие результаты.
Пензенская область заняла седьмое место среди всех регионов, при этом его позиции, по сравнению с прошлым годом, улучшились на 39 пунктов, сообщили в пресс-центре облправительства.
Согласно оценке федерального контрольного органа, Пензенский регион обеспечил высокий уровень организационной и технической работы областного центра обработки информации, организаторов, педагогов и технических специалистов в пунктах проведения экзамена, открытость и объективность проведения государственной итоговой аттестации, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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