Пензенская область – в числе лидеров среди регионов по баллам на ЕГЭ

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02 июля 2017, 14:45Образование
Пензенская область вошла в число четырех регионов, где выпускники набрали 300 баллов на ЕГЭ по трем предметам.
Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства образования.
Выпускник пензенской школы №57 сдал три экзамена на 100 баллов и уже получил приглашение в один из ведущих вузов страны. Однако молодой человек собирается поступать в Пензенский государственный университет на специальность, связанную с электроникой и наноэлектроникой.
Кроме того, 300 баллов на ЕГЭ получили сразу два выпускника специализированного учебно-научного центра при университете в Екатеринбурге. Максимальное количество баллов набрали также выпускники курганской гимназии №31 и петербургского физико-математического лицея №239.
В 2016 году 300 баллов по итогам трех экзаменов набрали трое российских выпускников.
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