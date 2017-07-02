02 июля 2017, 14:45Образование Пензенская область – в числе лидеров среди регионов по баллам на ЕГЭ Пензенская область вошла в число четырех регионов, где выпускники набрали 300 баллов на ЕГЭ по трем предметам.

Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства образования.

Выпускник пензенской школы №57 сдал три экзамена на 100 баллов и уже получил приглашение в один из ведущих вузов страны. Однако молодой человек собирается поступать в Пензенский государственный университет на специальность, связанную с электроникой и наноэлектроникой.

Кроме того, 300 баллов на ЕГЭ получили сразу два выпускника специализированного учебно-научного центра при университете в Екатеринбурге. Максимальное количество баллов набрали также выпускники курганской гимназии №31 и петербургского физико-математического лицея №239.

В 2016 году 300 баллов по итогам трех экзаменов набрали трое российских выпускников.

Образование

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