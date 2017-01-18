18 января 2017, 15:27Общество Пензенская область – в числе лидеров по сбору взносов на капремонт Накануне Пензу посетил полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе. Михаил Бабич провел в правительстве региона совещание по вопросам развития строительного комплекса и функционирования системы капитального ремонта многоквартирных домов. В 2016 году в области по федеральной программе отремонтировано более 100 многоэтажек. Кроме того, Пензенский регион находится в числе лидеров по сбору взносов на капитальный ремонт.

Дом на пересечении улиц Циолковского и Ударная - последний из тех, что вошли в программу капитального ремонта в 2016 году. По инициативе жителей, работы, которые должны были начать в 2019-ом, завершили в конце прошлого года.

Новая крыша - главное, чего добивались собственники квартир. Они уверены, еще три года кровля бы не протянула. Дому - почти 60 лет.

«Часто потолок обваливался в одной из квартир. Я здесь живу с 1982 года, крышу ни разу никто не делал, не перекрывал. За все мое здесь проживание один раз сделали фасад здания», - рассказал житель дома по ул. Циолковского 17/36 Анатолий Дубинин.

Реконструкцию удалось произвести раньше благодаря активной позиции жильцов и их своевременным взносам в фонд капитального ремонта. Сборы собственников должны составить менее 80 % от общей суммы на проведение работ - таково одно из основных условий переноса сроков. Всего на ремонт крыши площадью почти 1300 квадратных метров затратили более 4300 тысяч рублей.

«Были заменены полностью фальцевое покрытие и обрешетка, проведен рабочий настил, защитная обработка, установлен винтканал, дымоходы», - сказал главный специалист некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Пензенской области» Алексей Альянов.

За 2016 год в регионе по программе капитального ремонта крыши отремонтированы в 47 домах. Еще в 118 многоэтажках области также выполнены необходимые работы. По словам полпреда президента в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича, в 2017 году по поручению Владимира Путина проверят, как исполняется программа капремонта во всех регионах страны.

«Обоснованность формирования программы капитального ремонта, очередность проведения ремонта - это то, о чем население постоянно говорит, что вызывает определенную степень недопонимания, каким образом формируется очередь. Необходимо обратить внимание на уровень установленной платы граждан на капитальный ремонт и его обоснованность . Он должен быть нормативно и методически подкреплен», - сказал полномочный представитель президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич.

Одна из основных задач - добиться стопроцентного сбора взносов за капремонт с жителей регионов. По словам Ивана Белозерцева, этот показатель в Пензенской области постоянно увеличивается. По сравнению с 2015 годом, он вырос почти на 10%.

«Неплохой процент сбора по Пензенской области, по итогам за 2016 год составляет 87,7%. По региону мы занимаем второе место в ПФО и седьмое место в РФ, но понимаем, что нужно стремиться к 100% собираемости», - сказал губернатор.

Сейчас готовится проектно-сметная документация по домам, которые войдут в программу капремонта в 2017 году.

На совещании также обсудили развитие строительного комплекса и региональной системы ЖКХ. По словам губернатора, по итогам 2016 года на территории области введено в эксплуатацию около 900 тысяч квадратных метров жилья, что соответствует средним показателям в округе. Темпы ввода в эксплуатацию новостроек не намерены снижать и в 2017 году.

Общество

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