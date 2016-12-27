27 декабря 2016, 19:50Общество Пензенская область – в числе лидеров по продолжительности жизни В областном министерстве здравоохранения подвели итоги 2016 года и поделились планами на будущий год. На пресс-конференции министр Владимир Стрючков выразил благодарность журналистам, которые помогают освещать достижения здравоохранения и проблемы.

Пензенская область вошла в число лидеров по продолжительности жизни. 72 года и 1 месяц - таковы данные статистики. В Приволжском федеральном округе мы уступили лишь Татарстану. В областном министерстве здравоохранения считают, что такие показатели - результат работы всей системы в целом.

«В рамках совещания в Приволжском федеральном округе, которое проводил Бабич, эксперты сделали оценку, что на один рубль, вложенный в систему здравоохранения, самая высокоэффективная структура медпомощи - в Пензенской области», - сказал министр здравоохранения Пензенской области Владимир Стрючков.

Кроме того, Сурский край вошел в число пяти субъектов Российской Федерации по показателю «доступность медицинской помощи». Только в 2016 году было построено четыре фельдшерско-акушерских пункта. В планах - строительство еще трех ФАПов и одной врачебной амбулатории. Новый год должен стать годом сдачи крупных объектов здравоохранения. Это перинатальный центр. Первого пациента здесь планируют принять в конце марта 2017-го, а также консультативный центр для женщин на базе бывшего родильного дома на Пушкина.

«Там будет и медико-генетическая лаборатория, всевозможные исследования, и готовить женщин на ЭКО. Кстати, ЭКО будет проводиться в новом перинатальном центре. У нас закуплено все оборудование, подготовлены специалисты и технологии», - рассказал Владимир Стрючков.

В новом году начнется реконструкция здания скорой помощи на улице Пионерской. Здесь расположится круглосуточный травмпункт и круглосуточная служба неотложной помощи. В 2017 году запланировано возведение хирургического корпуса в кузнецкой больнице, будет вестись строительство четырех ФАПов в районах.

«Одна проблема - денег маловато. Нам бы хотелось достроить и бактериологическую лабораторию, фундамент стоит третий год. Мы знаем, что есть проблемы с состоянием материальным областной офтальмологической больницы. Но, с учетом того, что денег недостаточно, будем их планировать на 2018 год», - сказал Владимир Стрючков.

Что касается кадрового вопроса, то 2016 год стал рекордным по приему молодых специалистов в учреждения здравоохранения. А вот в ближайшие два года планируется проблему кадров закрыть полностью. Ожидается двойной выпуск специалистов интернатуры и ординатуры.

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