Регион улучшил позиции в рейтинге государственно-частного партнерства

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24 апреля 2018, 17:06Бизнесновости
Делегация из Пензенской области во главе с министром экономики Сергеем Капраловым принимает участие в инфраструктурном конгрессе «Российская неделя государственно-частного партнерства».
На первом дне конгресса презентовали рейтинг субъектов России по уровню развития государственно-частного партнерства (ГЧП) по итогам 2017 года.
Среди регионов Пензенская область заняла 43 место, тем самым улучшив свою позицию по сравнению с прошлым годом, сообщает пресс-служба областного минэконома.
«В 2017 году в регионе продолжилась работа по развитию нормативной базы и создания условий для инвесторов в сфере ГЧП. Результатом этой работы стала реализация в 2017 году 50 концессионных соглашений и трех энергосервисных контрактов с признаками государственно-частного партнерства с инвестициями на сумму более 0,6 млрд рублей» - отметил Сергей Капралов.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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