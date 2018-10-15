Пензенская область удостоена гран-при на агровыставке «Золотая осень»

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15 октября 2018, 17:08Общество
Правительству Пензенской области вручили гран-при юбилейной российской агропромышленной выставки «Золотая осень» за вклад в ее развитие.
Как сообщает пресс-служба регионального минсельхоза, награда федерального ведомства за подписью главы Дмитрия Патрушева была вручена на церемонии подведения итогов работы агровыставки.
Пензенская область участвует в «Золотой осени» каждый год. На выставке регион презентует достижения, высокие производственные показатели местного агропрома, а также новинки продукции, достижения и разработки науки.
В этом году Пензенская область представила на выставке развивающийся инвестиционный потенциал и возможности, направленные на ускоренное развитие экспортных отношений.
Напомним, развитие сельскохозяйственного сектора экономики в регионе высоко оценил председатель правительства России Дмитрий Медведев, осмотрев пензенский стенд, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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