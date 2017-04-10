Пензенская область участвует во всероссийской акции «100 баллов для победы»

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10 апреля 2017, 19:46Образование
Всероссийская акция «100 баллов для победы», посвященная подготовке выпускников к успешной сдаче Единого госэкзамена, стартовала в Пензе. Студенты ведущих вузов страны и школьные учителя провели мастер-класс, где рассказали одиннадцатиклассникам, как лучше подготовиться к выпускным экзаменам.
Они сосредоточены и внимают каждому слову. Рекомендации от преподавателей, под руководством которых выпускники получили максимальный балл на экзамене, для старшеклассников - на вес золота. У учителей спрашивали, как лучше подготовиться к ЕГЭ и справиться с волнением. Всероссийская акция «100 баллов для победы» прошла в стенах гимназии №44.
«Не случайно мы выбрали гимназию №44, она в течение трех лет входит в число 500 лучших школ России, которые по результатам итоговой аттестации отбираются на федеральном уровне», - сказала заместитель начальника отдела управления образования г. Пензы Татьяна Лиханова.
Преподаватели давали не только общие советы для учащихся, но и делились профессиональными секретами. Детально объясняли, за что снижают баллы, а также рассказывали о правильном оформлении каждой части экзамена по всем предметам.
«Вещи, которые мы можем не знать, про какие-то изюминки. Мне это поможет на самом экзамене и даже к нему подготовиться. Какие-то нюансы я узнаю, я смогу к ним быть готовой», - рассказала ученица 11-го класса школы №12 г. Пензы Дарья Миронова.
Помимо учителей своим опытом поделились студенты ведущих вузов страны, которые сами в прошлом успешно сдали Единый госэкзамен.
Всероссийская акция «100 баллов для победы» впервые стартовала в апреле 2015 года в Санкт-Петербурге. Первоначально в ней участвовали более 50 регионов страны, но позднее к акции присоединились еще 20 субъектов, в их числе оказалась и Пензенская область.
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