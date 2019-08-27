Пензенская область - третья в РФ по снижению неформальной занятости

Легализацию трудовых отношений представители региональной и муниципальной власти, отдельных ведомств и работодатели обсудили в правительстве региона за круглым столом. Губернатор Иван Белозерцев отметил, что корень проблемы в том числе, - в размере официальной заработной платы, и призвал глав районов активнее работать с предпринимателями и быть максимально открытыми с их подчиненными. Для этого необходимо проработать возможность создания простой системы телефонов доверия и «горячих линий».

Третье место по России и второе в Поволжье. Так независимые агентства оценивают темпы и объемы того, как в Пензенской области искореняется неформальная занятость. Отсутствие трудового договора грозит работнику полным отсутствием социальных гарантий: ему не начисляют стаж, он не сможет получить больничный лист, отпускные и расчет при увольнении, и, конечно, такая непритязательность сотрудника скажется на его будущей пенсии.

«В 2019 году в инспекцию труда обратились с жалобами в письменной форме 1483 человека, не все обращения являются основанием для проверки, но там, где они начинаются, почти в каждой третьей жалобе указывается на факт отсутствия трудовых отношений. Настораживающим является обстоятельство, что некоторые из предпринимателей в качестве основного вида деятельности занимаются производством пищевых продуктов», - рассказал главный государственный инспектор в Пензенской области Валерий Сиротин.

Такой работник не проходит ни медицинского, ни психологического осмотра, а значит, влечет опасность для жизни потребителей. Кроме питания, в антирейтинге сфер с наибольшей неформальной занятостью: торговля, строительство и персональные услуги. Фактически единственный механизм контроля за официальным трудоустройством - это работа инспекции, но она чаще всего ограничивается административными штрафами.

«Отсутствие федерального законодательства, позволяющего осуществлять мониторинг работников, не дает устойчивого результата и не ведет к увеличению налоговых поступлений в бюджеты всех уровней, поэтому необходимо изменить подходы к легализации трудовых отношений», - отметил министр труда социальной защиты и демографии Пензенской области Алексей Качан.

Самыми показательными и убедительными остаются цифры Пенсионного фонда России: 530 миллионов рублей - это сумма, которую за три с половиной года работники, переведенные в официальное поле, скопили себе на старость. Губернатор Иван Белозерцев отметил, что корень проблемы - в размере официальной заработной платы.

«С начала 2019 года трудовые отношения заключили более 14 тысяч ранее неофициально работающих граждан. Это 73% от установленного в Пензенской области контрольного показателя. Идет большой прирост налоговых доходов. Однако людям не хотят повышать зарплату, поэтому приходится применять меры административного взыскания. Если мы хотим, чтобы граждане оставались работать в регионе, а не уезжали в Москву, нужно повышать зарплату», - сказал Иван Белозерцев.

Нижнеломовский, Кузнецкий, Башмаковский, Лунинский, Иссинский, Никольский и Малосердобинский районы - зоны Пензенской области, которые остаются лидерами по объемам и темпам легализации неформальной занятости. Одной из форм такой работы, которая позволит напрямую получать сведения о нарушениях в трудовых отношениях обеих сторон, - телефоны доверия. Иван Белозерцев поручил проработать вопрос доступности «горячих линий» в каждом районе области.

Сообщить о фактах «серой» зарплаты или отсутствия трудового договора можно по телефону: 94-40-54.