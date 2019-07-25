Посевная площадь в Пензенской области увеличилась на 37 тысяч гектаров

Пензенский регион занял третье место по объему инвестиций в Приволжском федеральном округе. Об этом на заседании в региональном правительстве заявил первый заместитель председателя правительства Пензенской области Андрей Лузгин. Он отметил, что за шесть месяцев 2019 года объем вложений в основной капитал составил 12 миллиардов рублей. Регион остается привлекательным для предприятий, работающих в сферах сельского и лесного хозяйства, рыболовства и рыбоводства, транспортных компаний благодаря разносторонней поддержке бизнеса.

«Одним из факторов, влияющих на привлечение инвестиций в Пензенскую область, является формирование благоприятных условий для ведения бизнеса на территории региона. Это меры, направленные на сокращение сроков получения разрешительных документов, снижение административного давления на бизнес, формирование нормативно-правовой базы, определяющей механизм защиты и поддержки инвесторов в форме налоговых льгот, финансирование инфраструктуру и другие меры поддержки», - рассказал Андрей Лузгин.

Сельское хозяйство - сфера, которую инвесторы в 2019 году также не обошли стороной. В регионе в активной стадии уборочная кампания. Сейчас намолочено 203 тысячи тонны зерновых и зернобобовых культур, при средней урожайности 25 центнеров с гектара. По словам министра сельского хозяйства Пензенской области Андрея Бурлакова, показатели ниже аналогичного периода 2018 года, однако почти на 10 центнеров выше, чем в среднем в Приволжском федеральном округе.

«В 2019 году посевная площадь увеличилась на 37 000 гектаров. Мы - в десятке лучших регионов по увеличению площадей. Внутри посевной площади произошли некоторые изменения, при условии, что у нас повышенный спрос на зерновые и зернобобовые культуры, им уделили больше внимания», - сказал Андрей Бурлаков.

В регионе вводят дополнительные места хранения урожая. Ожидается, что до конца уборочной кампании на производствах откроют новые складские помещения в Бековском, Каменском и Тамалинском районах для хранения более 175 тысяч тонн зерна.