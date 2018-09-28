Пензенская область присоединится к тренировке по гражданской обороне

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30 сентября 2018, 14:28Общество
С 1 октября на территории всей России, в том числе - и в Пензенской области, будет проходить масштабная тренировка по гражданской обороне.
Сотрудники МЧС и представители власти на местах отработают вопросы организации мероприятий по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожаров.
Учения пройдут поэтапно, на каждом из которых будет отработано несколько практических задач. В их числе - ликвидация последствий дорожно-транспортного происшествия, развертывание постов радиационного и химического наблюдения; организация пунктов выдачи средств индивидуальной защиты.
Завершится всероссийская тренировка 3 октября.
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