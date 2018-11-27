Пензенская область приняла участие в неделе «Живой классики»

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27 ноября 2018, 15:06Культура
В неделе «Живой классики» (6+) приняли участие около 50 библиотек Пензенской области.
Помимо детей, в акции приняли участие их родители и учителя. Для гостей мероприятия организовали выставку книг, прочитали лекции о подростковой литературе, провели дискуссии и показали фильм о конкурсе.
«Неделя «Живой классики» помогла нам собрать информацию о наличии подростковой литературы в фондах сельских библиотек, понять, насколько укомплектованы детской литературой библиотечные фонды, и, соответственно, наметить план действий по помощи библиотекам», – рассказала президент фонда «Живая классика» Марина Смирнова.
В 2018 году количество участников акции выросло в четыре раза, неделя «Живой классики» в библиотеках превратилась в самостоятельный проект. К сельским библиотекам, для которых и была придумана акция, в этом году присоединились городские, муниципальные учреждения и даже книжные магазины, сообщают организаторы мероприятия, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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