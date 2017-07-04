04 июля 2017, 16:03Общество Пензенская область примет участие во Всероссийском субботнике Пензенская область примет участие во всероссийском экологическом субботнике «Зеленая Россия», который пройдет со 2 по 30 сентября (0+).

Акция проходит ежегодно и призвана улучшить экологическую обстановку, а также повысить уровень экологической культуры населения.

«К участию приглашаются организации, учреждения, предприятия и жители области, чтобы поддержать экологическую инициативу», - сообщает пресс-служба министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.

В рамках субботника пройдет несколько конкурсов: на самое массовое участие, на лучший экорепортаж, лучшую пресс-службу и на лучший сценарий проведения акции.

В конкурсах могут участвовать граждане, коллективы и организации, общественные объединения, предприятия, отдельные города и населенные пункты, а также регионы. Победители получат призы и подарки.

Общество

просмотров 70