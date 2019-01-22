Пензенская область презентует в СовФеде уникальные эндопротезы

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22 января 2019, 19:26Общество
На выставке в Москве представят эндопротезы, которые производят только в Пензенском регионе. Напомним, на следующей неделе в Совете Федерации пройдут «Дни Пензенской области» (0+), - в честь 80-летия образования региона. Состоится большая презентация достижений в сфере промышленности, сельского хозяйства, образования, здравоохранения, спорта, культуры и туризма.
Благодаря разработанному из титанового сплава эндопротезу врачи восстанавливают у пациентов подвижность позвоночника, например, при грыже. Такой в России производят только в Пензенской области. Компания «Эндокарбон» работает в этой сфере 14 лет и специализируется на разработке медицинских изделий из титана и медицинской стали для нейрохирургии, травматологии, ортопедии и восстановительной хирургии челюстно-лицевой области.
«Мы пока сконцентрированы на России, видим интерес научно-исследовательских институтов и медицинских федеральных центров. Очень приятно, что соотечественники отмечают, что наши импланты не уступают по качеству импортным, а иногда и превосходят их», - сказал коммерческий директор компании «Эндокарбон» Константин Поляков.
Еще один уникальный имплант повезет компания «ТитанМед», которая только появилась на пензенском рынке. Пока она специализируется исключительно на производстве эндопротезов тазобедренного сустава.
«В России не существует аналога. Эта технология разработана совместно с китайскими партнерами. Также в содружестве с ведущими врачами ведется создание иных уникальных продуктов», - рассказал заместитель генерального директора по производству компании «ТитанМед» Никита Ремезов.
Выставка региона в верхней палате российского парламента пройдет 29 и 30 января.
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