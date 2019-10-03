Пензенская область предлагает Турции сотрудничество в создании систем безопасности

Глава региона рассказал гостям о высоком уровне промышленного потенциала области и сотрудничестве с инвесторами из Франции, Сингапура, Китая, Германии и Турции.

Также Иван Белозерцев сообщил о развитии кластера «Безопасность», в котором представлена продукция 29 предприятий - производителей технических и инженерных средств охраны, которая занимает более 60% российского рынка. Ежегодный объем производства - более 5 миллиардов рублей.

В пресс-центре регионального правительства уточнили, что в числе флагманов - ЗАО «ЦеСИС НиКИРЭТ». Именно здесь производятся инженерно-технические средства физической защиты объектов различной категории сложности.

«Их изготавливают только на предприятиях трех стран. Один завод расположен в России, в Пензенской области», - отметил губернатор.

Иван Белозерцев подчеркнул, что области необходимо налаживать партнерство в сфере обеспечения безопасности и добавил, что со стороны регионального правительства инвестпроектам иностранных партнеров оказывается всесторонняя поддержка. Сопровождение ведется с момента принятия решения о сотрудничестве и до помощи в оформлении необходимой документации и старта производства.

В завершение встречи стороны обсудили планы взаимодействия в сфере разработки и использования систем безопасности и выразили намерение взаимодействовать и далее. Сегодня турецкая делегация посетит ЗАО «ЦеСИС НиКИРЭТ» для ознакомления с производством и продукцией, пишет ИА «Пенза-Пресс».