Пензенская область получит в бюджет рекордную сумму

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27 ноября 2017, 11:35Общество
27 ноября в правительстве Пензенской области на оперативном совещании губернатор Иван Белозерцев озвучил сумму, которую получит регион на сбалансированность бюджета.
«Утвержден федеральный бюджет на 2018 год. Пензенская область - один из немногих субъектов, который получил на сбалансированность бюджета 5 млрд 380 млн рублей. Мы на такую сумму не рассчитывали, думали, выделят около 2 млрд рублей. Также регион получит бонусы за грамотное управление финансами. Суммы -хорошие, деньги нам нужны», - сообщил Иван Белозерцев.
Губернатор поручил министерству финансов Пензенской области распределить поступления по региональному бюджету, при этом, он обратил внимание, что ни одна социальная программа не должна быть сокращена, пишет ИА «Пенза-Пресс».
«Увеличить финансирование - да, уменьшить – нет», - констатировал он.
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