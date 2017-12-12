12 декабря 2017, 14:09Общество

Пензенская область получит пожарную технику почти на 40 млн руб

Пензенская область получит пять единиц спецтехники на сумму около 40 млн рублей.

Об этом в микроблоге в Twitter сообщил глава региона Иван Белозерцев, пишет ИА «Пенза-Пресс».

«Пензенская область получит пять единиц специальной пожарной техники для ликвидации последствий ДТП и ЧС на общую сумму около 40 млн рублей благодаря поддержке федерального центра. Совсем недавно министр МЧС Владимир Пучков дал высокую оценку управления рисками на территории региона», - написано в твите.

Общество
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