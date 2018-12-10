Пензенская область получит грант за высокие темпы роста экономики

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10 декабря 2018, 12:04Бизнесновости
Пензенская область вошла в число регионов России, которые поощрят за достижение высоких темпов роста экономических показателей.
Распоряжение об этом подписал премьер-министр страны Дмитрий Медведев, информация появилась на сайте правительства Российской Федерации.
Всего в список отличившихся вошли 40 регионов, они получат гранты 19,96 млрд рублей. Из этих средств Пензенской области достанется 235 732,3 тысяч рублей, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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