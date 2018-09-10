10 сентября 2018, 15:04Общество

Пензенская область получит 9 новых машин скорой помощи

Пензенская область в рамках реализации распоряжения правительства РФ получит девять новых автомобилей скорой медицинской помощи.

Как сообщает пресс-центр областного правительства, транспорт поступит в четвертом квартале. Планируется, что в регион прибудут пять машин «Газель Next» и четыре УАЗа.

Автомобили распределят по подстанциям скорой медицинской помощи в областном центре, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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