Пензенская область получит 9 новых машин скорой помощи

Как сообщает пресс-центр областного правительства, транспорт поступит в четвертом квартале. Планируется, что в регион прибудут пять машин «Газель Next» и четыре УАЗа.

Автомобили распределят по подстанциям скорой медицинской помощи в областном центре, пишет ИА «Пенза-Пресс».