Пензенская область получит 9 новых машин скорой помощи

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10 сентября 2018, 15:04Общество
Пензенская область в рамках реализации распоряжения правительства РФ получит девять новых автомобилей скорой медицинской помощи.
Как сообщает пресс-центр областного правительства, транспорт поступит в четвертом квартале. Планируется, что в регион прибудут пять машин «Газель Next» и четыре УАЗа.
Автомобили распределят по подстанциям скорой медицинской помощи в областном центре, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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