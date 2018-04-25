Пензенская область получит 400 млн руб на создание яслей

В Пензенской области приступили к реализации проекта по созданию ясельных групп. Об этом 25 апреля на сессии Законодательного Собрания сообщил губернатор Иван Белозерцев.

«На 2018-2019 годы Пензенской области будет выделено более 400 млн рублей: в 2018-м – 218, в 2019-м – 205 млн рублей. Мы софинансируем. Планируем создать за два года 1225 мест, из них 760 - в ясельных группах», - рассказал он.

По словам главы региона, к реализации проекта уже приступили. Будут построены детсады в Спутнике, на Шуисте, в Неверкинском районе. Также под ясли планируют переделывать уже существующие детские сады. Кроме того, ведется работа с застройщиками, чтобы они проектировали ясли в жилых домах на первых этажах.

«Мы справимся с задачей, поставленной президентом», - подчеркнул Иван Белозерцев.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».