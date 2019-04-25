Пензенская область получит 231 млн руб. на переселение из ветхого жилья

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25 апреля 2019, 17:58Общество
Пензенская область получит 230,83 млн рублей из средств Фонда содействия реформированию ЖКХ на переселение граждан из ветхого жилья.
Как сообщает пресс-служба регионального управления ЖКХ и ГЗН, правление фонда одобрило заявку Пензенской области на финансовую поддержку для реализации этапа 2019-2020 годов программы переселения граждан из аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017-го.
Регион получит 230,83 млн. рублей. Также из областного и муниципального бюджетов в порядке софинансирования предполагается выделить 80,65 млн рублей. Эти деньги направят на переселение 520 человек из 265 аварийных жилых помещений общей площадью 6,66 тыс.кв.м. на территории Пензы, Кузнецка, Каменки и Сурска.
Ранее информагентство сообщало о том, что в регионе готова программа переселения из ветхого жилья, в марте она проходила антикоррупционную экспертизу, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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