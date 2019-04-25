25 апреля 2019, 17:58Общество

Пензенская область получит 231 млн руб. на переселение из ветхого жилья

Пензенская область получит 230,83 млн рублей из средств Фонда содействия реформированию ЖКХ на переселение граждан из ветхого жилья.

Как сообщает пресс-служба регионального управления ЖКХ и ГЗН, правление фонда одобрило заявку Пензенской области на финансовую поддержку для реализации этапа 2019-2020 годов программы переселения граждан из аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017-го.

Регион получит 230,83 млн. рублей. Также из областного и муниципального бюджетов  в порядке софинансирования предполагается выделить 80,65 млн рублей. Эти деньги направят на переселение 520 человек из 265 аварийных жилых помещений общей площадью 6,66 тыс.кв.м. на территории Пензы, Кузнецка, Каменки и Сурска.

Ранее информагентство сообщало о том, что в регионе готова программа переселения из ветхого жилья, в марте она проходила антикоррупционную экспертизу, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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