Пензенская область получит 2,129 млрд рублей по нацпроекту «Образование»

Пензенская область стала победителем по четырем направлениям конкурса на право получения регионами в 2020-2022 годах субсидии из федерального бюджета в рамках нацпроекта «Образование». В регион направят 2,129 млрд рублей.

«В рамках проекта «Современная школа» будут созданы 35 «Точек роста» - образовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, которые станут центрами естественно-научного, математического и гуманитарного образования. В регионе будут построены три новых школы: в г. Пензе на 1100 мест, в п. Мичуринский на 225 мест и п. Чемодановка на 375 мест», - рассказал губернатор Иван Белозерцев.

По его словам, также в четырех организациях, обучающих по адаптивным образовательным программам, оснастят кабинеты «Технологии».

«По проекту «Успех каждого ребенка» до 2022 года в регионе будут созданы два мобильных «Кванториума» и региональный модельный центр дополнительного образования. Также появятся около пяти тысяч новых мест дополнительного образования детей, отремонтированы 36 спортивных залов сельских школ», - сообщил глава региона.

Кроме того, в 2021 году планируется оснастить самым современным оборудованием центр выявления и поддержки одаренных детей, который уже начал работу на базе Губернского лицея, сообщает пресс-центр облправительства. Современное компьютерное и интерактивное оборудование по проекту «Цифровая образовательная среда» получат 147 пензенских школ. А три IT-куба, созданные к 2022 году, станут центрами развития компьютерных технологий и программирования.

«Еще один важный проект, который мы сможем реализовать благодаря поддержке президента РФ и министерства просвещения страны, - Центр опережающей профессиональной подготовки – агрегатор и оператор ресурсов для профессиональной ориентации и ускоренного профессионального обучения. В 2021 году он начнет свою работу. Его специалисты будут заниматься подготовкой, переподготовкой, повышением квалификации всех категорий граждан по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и компетенциям на уровне, соответствующем стандартам WorldSkolls», - отметил Иван Белозерцев, пишет ИА «Пенза-Пресс».