Пензенская область получит 186 млн руб на повышение качества медицины

Более 186 млн рублей, выделенные из федерального бюджета, будут направлены на совершенствование оказания медицинской помощи жителям Пензенской области.

Из них более 76 млн рублей будут направлены на дооснащение детских поликлиник и детских поликлинических отделений в медицинских организациях региона, сообщает пресс-центр облправительства.

«В первую очередь, речь идет о детских поликлиниках, которые будут построены в Нижнеломовском и Сердобском районах, а также дооснащении всех детских отделений на базе поликлиник и детских медорганизаций региона», - пояснила замминистра здравоохранения Пензенской области Оксана Чижова.

Более 30 млн рублей будут направлены на приобретение передвижных медицинских комплексов для оказания первичной медицинской помощи жителям населенных пунктов, расположенных на расстоянии более шести километров от ближайшего медицинского объекта, и где проживает менее 100 человек. В Пензенской области 252 населенных пункта, в которых проживают до 100 жителей. Общая численность населения в них составляет 6 442 человека.

«В соответствии с территориальным планированием для нашего региона необходимо шесть таких комплексов. Они будут приобретены впервые и обеспечат подвоз медицинской врачебной бригады первичного звена и оказание первичной помощи жителям наиболее удаленных и малочисленных населенных пунктов региона. Подобные передвижные медобъекты составят своеобразную альтернативу фельдшерским здравпунктам», - объяснила Оксана Чижова.

Свыше 60 млн рублей будут направлены на совершенствование оказания паллиативной медицинской помощи жителям региона, включая приобретение необходимых жизненно важных и обезболивающих лекарственных препаратов для данной категории лиц.

Наконец, более 18 млн рублей будут адресованы на обеспечение лекарственными препаратами отдельных категорий граждан, имеющих инвалидность, пишет ИА «Пенза-Пресс».