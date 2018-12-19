Пензенская область получит 120 млн руб на развитие сети автодорог

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19 декабря 2018, 14:36Общество
Пензенской области из федерального бюджета выделят 120 млн рублей на дороги. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Как следует из документа, опубликованного на сайте кабмина, деньги Пензенской области направят в рамках госпрограммы «Развитие транспортной системы», они пойдут «на достижение целевых показателей региональных программ в сфере дорожного хозяйства, предусматривающих приведение в нормативное состояние, развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения».
Помимо Пензенского региона, межбюджетные трансферты на эти цели получат еще восемь субъектов: Республика Адыгея, Краснодарский край, Волгоградская, Ивановская, Ленинградская, Новгородская, Рязанская и Ярославская области, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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