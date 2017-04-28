28 апреля 2017, 19:51Экономика Пензенская область показала высокие экономические достижения в 2016 году Высокие экономические показатели Пензенской области - заслуга местных предприятий. Экономические достижения региона в 2016 году и планы на 2017-ый озвучил Иван Белозерцев в рамках очередной, 43-й сессии Законодательного Собрания. В своем докладе он также рассказал о ходе реализации федеральных программ. В частности, речь шла о переселении граждан из ветхого и аварийного жилья, капитальном ремонте многоквартирных домов и реконструкции улично-дорожной сети региона.

Свой отчет перед депутатами областного Законодательного Собрания губернатор начал с экономических достижений региона. Иван Белозерцев отметил, что в 2016 году пензенские предприятия активно расширяли ассортимент выпускаемой продукции, осваивали новые рынки, занимались импортозамещением.



«Нам удалось достичь лучших результатов, чем в среднем по РФ, по ПФО. В частности, объем ВРП в Пензенской области в 2016 году, по предварительной оценке, превысил 360 миллиардов рублей. По темпам роста этот показатель превышает среднероссийский», - сообщил губернатор.



Лидирует Пензенская область среди регионов Поволжья и по индексу промышленного производства. Сейчас в промышленном секторе действует более трех тысяч предприятий.

Особое внимание Иван Белозерцев уделил аграрной отрасли. В 2016 году в агропромышленном комплексе региона было создано около 300 новых предприятий. Пензенские фермеры произвели продукцию почти на 90 миллиардов рублей. Среди регионов Приволжского федерального округа область заняла первое место по сбору зерновых, зернобобовых и подсолнечника. В севооборот ввели 75 тысяч гектаров земли. Задача на 2017 год - ввести еще 50 тысяч гектаров.

«Сегодня 300 с лишним тысяч гектаров – это земля, которая еще не введена в оборот. Я вас уверяю, мы работаем активно, персонально с каждым сельхозпроизводителем, с крупными компаниями. Думаю, что к 2020 году мы должны полностью ввести эти земли в оборот», - сказал Иван Белозерцев.

Еще одна из приоритетных задач на год - проведение капитального ремонта многоквартирных домов. В 2017-ом планируется отремонтировать 175 жилых многоэтажек. В этом году в регионе завершается реализация программы по переселению из ветхого и аварийного жилья.



«Будет расселено почти 40 тысяч квадратных метров аварийного жилья. Мероприятия по расселению из аварийного жилого фонда, в том числе - строительство многоквартирных домов в микрорайоне Заря, находятся на постоянном контроле, сегодня там идет работа по созданию инфраструктуры, комфортной среды проживания», - рассказал губернатор Пензенской области.



Также Иван Белозерцев отметил, что развитие экономики и социальной сферы невозможно без развития сети автомобильных дорог. В 2017 году на ремонт дорожного покрытия в Пензенской области выделена рекордная сумма - почти пять миллиардов рублей.

Экономика

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