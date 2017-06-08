08 июня 2017, 18:06Общество Кабельский попросил не превращать обучение плаванию в показуху Пензенской области нужны реальные спортивные достижения, а не красивые отчеты. Министр физической культуры и спорта региона Григорий Кабельский призвал педагогов и районных чиновников не завышать реальные показатели. О спортивных проблемах региона говорили на заседании коллегии министерства физической культуры и спорта Пензенской области.

В пензенском спорте наметился кризис. Работа по выявлению талантливых спортсменов и подготовке будущих чемпионов не приносит плодов. По итогам всероссийского смотра-конкурса у Пензенской области оказался один из самых низких показателей по подготовке спортивного резерва. Цифра складывается из числа людей, занимающихся спортом высших достижений и совершенствованием спортивного мастерства, а также количества завоеванных медалей на соревнованиях различного уровня.



«Пензенская область по итогам 2016 года во всероссийском смотре-конкурсе заняла 30 общекомандное место. Тем не менее, если анализировать показатели по разделу «подготовка спортивного резерва», то мы видим, что мы спустились с 66 места в 2015 году до 69 места в 2016 году. Из 83 субъектов, которые у нас есть, мы приближаемся к восьмому десятку по данному показателю – это, конечно же, очень плохой результат», - сообщил заместитель министра физической культуры и спорта Пензенской области Сергей Никишин.



Не лучше идут дела и в массовом спорте. Об этом на заседании коллегии министерства физической культуры и спорта упомянул глава ведомства Григорий Кабельский. По его словам, программа по обучению детей плаванию должным образом не реализована. В некоторых районах области в отчетах пишут завышенные цифры, которые не соответствуют реальному положению дел. В качестве примера Григорий Кабельский привел ситуацию в Нижнем Ломове. Там уже умевших плавать детей выдавали за только что обучившихся.

«Спрашивают ребенка, когда он научился плавать. Тот отвечает: «Я научился плавать два года назад». Другую девочку спрашивают, а она: «Я уже год, как плаваю». Получается, что всех, кого вы привели, весь этот праздник, который организовали, - это одна показуха», - возмутился министр физической культуры и спорта.

В ходе коллегии были также рассмотрены вопросы, касающиеся борьбы с распространением запрещенных веществ в пензенских фитнес-залах. Кроме того, участники заседания обсудили укомплектование первенства области по футболу районными командами.

Общество

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