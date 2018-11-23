Пензенская область поделилась опытом решения соцзадач с гостями из Китая

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23 ноября 2018, 15:37Общество
Министр труда, социальной защиты и демографии Пензенской области Евгений Трошин провел встречу с делегацией провинции Цзянси Китайской Народной Республики. Глава ведомства представил гостям опыт социальной поддержки населения и политики занятости, который реализуется в регионе.
«В Пензенской области более 240 тысяч граждан охвачены 27 видами различных мер социальной поддержки, финансируемыми из федерального и областного бюджетов. Региональная система социальной защиты направлена на поддержку семей с детьми, детей-сирот, пожилых граждан, людей с ограниченными возможностями здоровья, безработных и других категорий граждан», – рассказал Евгений Трошин.
Он подчеркнул, что в регионе особое внимание уделяется мерам поддержки семей с детьми тех, кто планирует родить ребенка. Забота об этой категории находится на контроле губернатора Ивана Белозерцева.
Китайская сторона высоко оценила организацию социальной защиты населения в Пензенской области, сообщает пресс-центр регионального правительства.
Член постоянного Комитета КПК провинции Цзянси, секретарь комитета по политике и праву провинции Цзянси Инь Цзенье отметил, что деятельность по социальной защите населения играет особую роль.
«Правительство уделяет большое внимание вопросам социальной поддержки населения. Социальная защита – фундамент безопасности», – сказал он, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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