Пензенская область поддержит проект о спортсменах «Страна героев»

Пензу посетила заместитель председателя комиссии Общественной палаты страны, директор государственного музея спорта Елена Истягина-Елисеева. В ходе визита были достигнуты договоренности об активизации работы по популяризации здорового образа жизни и развитию интереса к спортивно-историческому наследию.

Пензенский регион - в числе лидеров среди субъектов страны по показателю развития массовой физкультуры и здорового образа жизни. И это, по мнению зампреда комиссии Общественной палаты России, блестящий результат.

«Главное - это здоровье граждан, их вовлеченность в физкультуру и спорт, даже не для каких-то показателей, медалей, а чтобы росло качество жизни, и в 40 лет чувствовать себя на 20», - отметила Елена Истягина-Елисеева.

Мотивировать к физическим занятиям и рассказывать о спортивно-историческом наследии. Елена Истягина-Елисеева презентовала в областном правительстве проект «Страна героев». Губернатор Иван Белозерцев оценил идею и, вполне возможно, что пензенцы займутся стрит-артом, поиском спортсменов с интересной судьбой и созданием комиксов.

«Это не обязательно должен быть олимпийский чемпион, им может быть просто человек, который любит заниматься физкультурой, обладатель значков ГТО, гражданин, совершивший подвиг, что-то невозможное», - сказала зампред комиссии Общественной палаты РФ по физической культуре и популяризации здорового образа жизни.

В 2019 году проект, который пока включает десять иллюстрированных историй героев 20-30 годов прошлого века, намерены привезти в Пензу. Елена Истягина-Елисеева также является директором Государственного музея спорта, который открылся в Москве несколько лет назад и сейчас включает порядка 80 тысяч экспонатов. Хотя поначалу ценные спортивные артефакты общественница буквально отыскивала в подвалах. Такой интерес к спортивно-историческому наследию страны Истягина-Елисеева объясняет профессиональным спортивным образованием, исторической степенью и здоровым образом жизни, который она ведет.

«Сейчас мое главное спортивное хобби - это шестимесячный сын. Он ест, крепчает, набирает массу и вместе с этим растет подымаемый мною вес. Сейчас не успеваю заниматься чем-то другим, только начинаю ходить в тренажерный зал, а до возвращения в конный спорт пока еще далеко», - рассказала Елена Истягина-Елисеева.

Отклик на проект «Страна героев» уже получен от руководства 20 регионов. После Пензы директор Государственного музея спорта посетит открытие выставки в Ставропольском крае.