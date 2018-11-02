Пензенская область – площадка для апробации новых технологий ЕГЭ

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05 ноября 2018, 13:34Образование
Пензенская область принимает участие в апробации новых технологий передачи экзаменационных материалов ЕГЭ. Возможно, что уже в следующем году доставлять бланки и задания в места проведения экзаменов будут посредством интернета.
В апробации приняли участие 10 из 26 пунктов по всему региону. Одной из площадок стал Губернский лицей. Условия, в которых отрабатывалось нововведение, приближены к реальным. Тестирование технологии прошло без привлечения экзаменуемых.
«Проверяется насколько работоспособны каналы сети интернет, как происходит скачивание экзаменационных материалов, будет ли успешной распечатка экзаменационных материалов в аудиториях», - сказала директор регионального центра обработки информации по Пензенской области Татьяна Фадеева.
Добавлю, раньше все материалы ЕГЭ хранились на дисках, а носители доставляли за несколько часов до начала экзамена. Новые технологии призваны упростить и удешевить процедуру.
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