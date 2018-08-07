Пензенская область планирует поставлять шампиньоны по всей России

К концу 2018 года на прилавках пензенских магазинов могут появиться шампиньоны, выращенные в Сердобском районе. Там полным ходом идет строительство комплекса по промышленному производству грибов. Для региона это уникальный проект. Ранее их выращивание в области не выходило за масштабы фермерских хозяйств.

Через несколько месяцев в трех с половиной километрах от Сердобска будут снимать первый урожай пензенских шампиньонов. По вкусовым качествам и внешнему виду они будут превосходить привозные. А все потому, что с грибами - как с овощами и фруктами: чем ближе к прилавку, тем качественней товар.

«Экономически выгодно транспортировать грибы на 800-900 километров, они должны быть высочайшего качества, так как хранятся 10-12 дней. Потом становятся коричневыми и некрасивыми», - рассказал директор комплекса Спартак Антонов.

Он, до того как возглавил предприятие, занимался финансированием проектов, связанных с сельским хозяйством. Его опыт работы оказался полезным при реализации бизнес-плана по выращиванию шампиньонов. Под строительство нового комплекса удалось получить кредит по льготной ставке. Общая стоимость проекта 1 миллиард 450 миллионов рублей.

«Реализовав такой проект, мы станем заметными игроками по России, а с производством пяти тысяч тонн гриба ежегодно результатом будет очень серьезный объем - почти 7,5% рынка РФ. Потом, в случае успешной реализации, сразу будем думать о дальнейшем развитии», - сказал министр сельского хозяйства Пензенской области Андрей Бурлаков.



До этого в Пензенской области выращивали только вешенки. И то за рамки фермерских хозяйств производство не выходило. Теперь же мы замахнулись на масштабное производство. Как говорят специалисты «Грибной компании», с одного метра почвы они планируют получать до 30 килограммов продукта в месяц. Сердобское предприятие будет производством полного цикла.

«Мы начинаем с компоста, причем он будет третьей фазы, самый эффективный, он даст максимальное количество грибов за минимальное время. Также производит свою покровную почву, которая тоже отвечает за урожайность», - объяснил Спартак Антонов.

На производстве будет задействовано современное голландское оборудование, позволяющее получить высокое качество продукта. Обязательное условие - охлаждение, чтобы ни пострадали ни вкус, ни цвет шампиньонов. Увидеть первые грибы на прилавках пензенских магазинов можно будет в конце 2018 года, в крайнем случае - в начале следующего.

«Сейчас у вас все есть: проект, железобетонные изделия, каркас, техника, с коммуникацией все вопросы решены. Надо работать в две смены», - сказал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Специалисты «Грибной компании» говорят, что себестоимость продукции будет на порядок ниже той, что производится за рубежом. А значит, у пензенцев и жителей соседних регионов есть надежда, что и цена у Сурских грибочков будет ниже, чем у импортных.