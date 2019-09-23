Пензенская область – первая в ПФО по урожаю подсолнечника

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
23 сентября 2019, 12:03Общество
23 сентября на оперативном совещании в правительстве Пензенской области губернатор Иван Белозерцев отметил достигнутые показатели в завершающемся сельхозсезоне на территории региона.
Как сообщил заместитель председателя правительства Андрей Бурлаков, на сегодняшний день уборка зерновых культур почти завершена. Предварительные итоги – 1 млн 750 тыс. тонн, урожайность – 25 ц/га. С полей уже убрали сахарную свеклу – с площади 15 тыс. га – 26%, средняя урожайность – 372 ц/га. Выработано около 40 тыс. тонн сахара. Также специалисты собрали четверть посевов подсолнечника, ожидается, что урожай составит свыше 400 тысяч тонн. По этой культуре на данном этапе Пензенская область – первая в Приволжском федеральном округе. Осталось убрать с полей кукурузу.
«25 сентября в Пензенской области состоится открытие площадки по производству яйца индейки – компании «Авиаген». Необходимо обеспечить организационную сторону данного мероприятия: в частности, церемонии открытия и встречи гостей», – сказал Иван Белозерцев.
К тому же глава региона выделил работу пензенских аграриев с озимыми посевами, сообщает пресс-центра облправительства, пишет ИА «Пенза-Пресс».
23 сентября 2019, 17:58Конфликт в пензенском детском лагере закончился судом
23 сентября 2019, 17:39Обращения пензенцев к чиновникам в соцсетях сделают официальными
23 сентября 2019, 17:08В Кузнецке рецидивисты напали на офис
23 сентября 2019, 16:38В Пензе разработают проект дорожной развязки через Ахунский переезд
23 сентября 2019, 16:07В Пензе снимут фильм про Ивана Айвазовского
23 сентября 2019, 15:37Кузнечанка порезала собственного сына
23 сентября 2019, 15:06«Постоянно происходят ДТП». Пензенец рассказал об опасном перекрестке
23 сентября 2019, 14:36Для пензенских работников бюджетной сферы создадут региональный стандарт жилья