Пензенская область – первая в ПФО по урожаю подсолнечника

23 сентября на оперативном совещании в правительстве Пензенской области губернатор Иван Белозерцев отметил достигнутые показатели в завершающемся сельхозсезоне на территории региона.

Как сообщил заместитель председателя правительства Андрей Бурлаков, на сегодняшний день уборка зерновых культур почти завершена. Предварительные итоги – 1 млн 750 тыс. тонн, урожайность – 25 ц/га. С полей уже убрали сахарную свеклу – с площади 15 тыс. га – 26%, средняя урожайность – 372 ц/га. Выработано около 40 тыс. тонн сахара. Также специалисты собрали четверть посевов подсолнечника, ожидается, что урожай составит свыше 400 тысяч тонн. По этой культуре на данном этапе Пензенская область – первая в Приволжском федеральном округе. Осталось убрать с полей кукурузу.

«25 сентября в Пензенской области состоится открытие площадки по производству яйца индейки – компании «Авиаген». Необходимо обеспечить организационную сторону данного мероприятия: в частности, церемонии открытия и встречи гостей», – сказал Иван Белозерцев.

К тому же глава региона выделил работу пензенских аграриев с озимыми посевами, сообщает пресс-центра облправительства, пишет ИА «Пенза-Пресс».