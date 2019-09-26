Пензенская область - первая в ПФО по темпам ввода жилья

«Проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» выполнен на 97%. Это очень хорошо, чего мы не можешь сказать по «Комфортной городской среде», там всего 45%», - сказал председатель правительства Пензенской области Николай Симонов.

Кроме того, в регионе за это время предстоит построить три пристроя к детским садам. Одним из вопросов на заседании правительства стал ввод жилья. На данный момент по темпам строительства Пензенская область занимает первое место в Приволжском федеральном округе. За последние восемь месяцев в регионе ввели порядка 500 тысяч квадратных метров жилья.