Пензенская область – первая в ПФО по площади ярового сева

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30 апреля 2019, 16:04Общество
В Пензенской области идет посевная кампания. Аграрии выполнили уже более 50% плана по яровому севу.
Как сообщили в пресс-службе регионального минсельхоза, область занимает первое место среди субъектов Приволжского федерального округа по площади ярового сева. В настоящее время аграрии засеяли площадь в 456,1 тысяч гектаров.
Также регион занимает лидирующую позицию в округе по темпам ярового сева – на втором месте после сельхозтоваропроизводителей Республики Мордовия.
В Пензенской области также завершается сев сахарной свеклы. Помимо этого, хорошими темпами в области идут работы по севу подсолнечника, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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