Пензенская область – первая в ПФО по площади ярового сева

В Пензенской области идет посевная кампания. Аграрии выполнили уже более 50% плана по яровому севу.

Как сообщили в пресс-службе регионального минсельхоза, область занимает первое место среди субъектов Приволжского федерального округа по площади ярового сева. В настоящее время аграрии засеяли площадь в 456,1 тысяч гектаров.

Также регион занимает лидирующую позицию в округе по темпам ярового сева – на втором месте после сельхозтоваропроизводителей Республики Мордовия.

В Пензенской области также завершается сев сахарной свеклы. Помимо этого, хорошими темпами в области идут работы по севу подсолнечника, пишет ИА «Пенза-Пресс».