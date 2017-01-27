Пензенская область отметит свой день рождения

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27 января 2017, 15:32Культура
3 февраля в Пензе в областной библиотеке им. Лермонтова пройдет мероприятие, посвященное дню рождения Пензенской области (6+).
Как сообщает ИА «Пенза-Пресс», по информации пресс-службы регионального управления культуры и архива, пензенцы получат возможность сфотографироваться в интерьере новой арт-инсталляции, посвященной Году экологии в России, также пройдет премьера выставки «Малый Эрмитаж».
«В этот день состоится открытие VII книжного фестиваля «Открытый мир библиотек», посвященного Году экологии в России, а также ряд профессиональных мероприятий, на которых будут рассмотрены актуальные проблемы экологии и культуры», - пояснили в пресс-службе ведомства.
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