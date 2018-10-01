Пензенская область – одна из самых благоустроенных в России

Он прошел в Нижнем Новгороде под председательством заместителя главного прокурора России Сергея Зайцева.

Предмет обсуждения глав исполнительных властей местных уровней и прокуроров из разных регионов Поволжья - то, что ежедневно видит каждый житель любого города, дворы, улицы, парки, скверы и площади.

«Результаты прокурорских проверок показали, что в решении насущных вопросов уполномоченные структуры бездействовали или действовали неэффективно. Так, зафиксированы факты длительного невывоза бытовых отходов, ненадлежащего состояния улично-дорожной сети. Захламления придомовых территорий, парков, скверов, других общественных пространств», - отметил Сергей Зайцев.

Он подчеркнул два основных аспекта - кропотливую работу над законодательством и взаимодействие различных ведомств. Это то, на что в Пензенской области сделали ставку. Например, почву для реализации проекта формирования комфортной городской среды в области начали готовить больше 10 лет назад.

«Мы еще с 2006 года запустили на территории Пензы проект по исполнению наказов граждан в части ремонта внутриквартальных дорог, тротуаров, установки детских игровых элементов, малых архитектурных форм. Только за последние три года из бюджета Пензы было выделено 112 миллионов рублей и отремонтировано 116 тысяч квадратных метров покрытий, что очень важно для людей», - подчеркнул Иван Белозерцев.

За это время участниками программы стали жители около 1200 домов. Наталья Канцерова в своем докладе рассказала, прежде всего, о взаимодействии с исполнительной властью. Сейчас Пензенская область занимает высокое положение в рейтинге самых благоустроенных городов России.

«Мы ориентируем своих прокуроров на принятие таких мер, которые не причинили бы негативных последствий на территории области. Главное - решить задачу благоустройства региона», - сказала Наталья Канцерова.

Один из положительных опытов Пензенской области - снос, а вернее разборка ветхих домов, которые остаются после переселения их жителей в новые микрорайоны, без использования бюджетных средств. Такую практику окружные и федеральные прокуроры посоветовали взять на заметку и в других города Поволжья. На форуме глава региона, отвечая на вопросы открытого микрофона, рассказал о ближайших планах по благоустройству в Пензе.

Форум дал возможность внести предложения по изменению федерального законодательства, которому прокуратура должна неукоснительно следовать. Так, губернатор Иван Белозерцев выступил с инициативой упростить переход жителей от одной управляющей компании к другой, а также изменить федеральное законодательство в сфере капитального строительства.