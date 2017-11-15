15 ноября 2017, 19:42Общество Пензенская область обеспечена собственным продовольствием более чем на 85% Пензенская область обеспечена собственным продовольствием по основным видам продукции более чем на 85%. Об этом Иван Белозерцев заявил на совещании с руководителями торговых сетей. Встреча прошла в региональном правительстве.

«Если оценить ситуацию по обеспеченности основными продуктами питания собственного производства, то ситуация у нас улучшается. Мы видим, что мясопродуктов Пензенская область производит в 2,3 раза больше, чем имеет внутреннего потребления. По молоку - на 26%, по сахару - в пять раз, по растительному маслу - в 3,2 раза, по овощной группе - на 43%», - сказал министр сельского хозяйства Пензенской области Андрей Бурлаков.

Кроме того, в 2017 году социальнозначимые товары стали доступнее. Согласно рейтингу Минэкономразвития Российской Федерации, Пензенская область находится на 82 месте из 85 субъектов по стоимости продуктов. Минимальные потребительские цены зафиксированы на молоко, гречневую крупу, сахар, сливочное масло, картофель и куриные яйца.

Общество

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