Пензенская область не вошла в число регионов с высокой заболеваемостью раком

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17 июня 2019, 16:04Общество
Минздрав сообщил RT, в каких регионах – самая высокая заболеваемость раком.
По данным издания, самое высокое значение распространенности злокачественных новообразований зафиксировано в Курской области — 3331,1 на 100 тысяч населения. На втором месте - Мордовия (3292,1 на 100 тыс. населения).
Среди регионов, где также отмечена высокая заболеваемость, Минздрав назвал Краснодарский край (3235,2), Калужскую (3231,4) и Псковскую (3110,5) области.
В целом по стране показатель составил 2562,1 на 100 тысяч населения. Прчием отмечается, что за 10 лет значение выросло почти на 40%. В федеральном ведомстве это связывают с тем, что улучшилась ситуация с постановкой диагнозов.
Ранее заболеваемость онкологией в Пензенской области прокомментировала врио министра здравоохранения Оксана Чижова, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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