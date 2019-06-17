Пензенская область не вошла в число регионов с высокой заболеваемостью раком

По данным издания, самое высокое значение распространенности злокачественных новообразований зафиксировано в Курской области — 3331,1 на 100 тысяч населения. На втором месте - Мордовия (3292,1 на 100 тыс. населения).

Среди регионов, где также отмечена высокая заболеваемость, Минздрав назвал Краснодарский край (3235,2), Калужскую (3231,4) и Псковскую (3110,5) области.

В целом по стране показатель составил 2562,1 на 100 тысяч населения. Прчием отмечается, что за 10 лет значение выросло почти на 40%. В федеральном ведомстве это связывают с тем, что улучшилась ситуация с постановкой диагнозов.

Ранее заболеваемость онкологией в Пензенской области прокомментировала врио министра здравоохранения Оксана Чижова, пишет ИА «Пенза-Пресс».