Пензенская область намерена сотрудничать с турецкой компанией

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26 апреля 2018, 11:34Бизнесновости
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев провел встречу с руководством турецкой фирмы «Rogi», которая специализируется на внутренних отделочных работах, а также производит фиксированную и подвижную мебель.
Среди проектов компании - отели, культурные центры, больницы, аэропорты, библиотеки, административные здания, школы и музеи, сообщает пресс-центр регионального правительства.
«Уверен, что если турецким коллегам интересен наш регион, можно найти взаимовыгодные варианты сотрудничества. В Пензенской области есть очень хорошие налоговые решения по развитию бизнеса, государство предоставляет нам такое право. Это и снижение налоговой ставки, и освобождение от налогов на несколько лет. Преференции предоставляются в зависимости от объема вложенных инвестиций.
У региона имеется богатый опыт международного сотрудничества. На территории Пензенской области уже работают германские, турецкие, французские, китайские и сингапурские бизнесмены – как те, кто пришел сюда много лет назад, так и те, кто недавно начал реализовывать здесь инвестиционные проекты», - отметил Иван Белозерцев.
«Мы готовы вкладывать средства в интересные проекты, например, в сфере обслуживания. У нас работает офис в российской столице, сейчас мы знакомимся с регионами страны. Нам интересно оценить, какие ресурсы есть для развития бизнеса в Пензенской области», - сказал генеральный директор компании «Rogi» Азиз Оздемир.
Глава региона подчеркнул, что в регионе для инвесторов создаются особые условия.
«У нас открываются индустриальные парки, где все есть: земля и коммуникации, мы все предоставляем. Остается только заходить с интересным проектом и работать над его развитием», - добавил он.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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