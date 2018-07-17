Пензенская область намерена принять участие в нескольких федеральных проектах

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17 июля 2018, 16:04Общество
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев принял участие в работе правительственной комиссии по региональному развитию РФ, которая состоялась под председательством вице-премьера России Виталия Мутко в Москве.
Речь шла о распределении дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности регионов, эффективности налоговых льгот, нацпроектах, предусмотренных майским указом президента, сообщает пресс-центр облправительства.
Зампред правительства РФ рассказал участникам заседания, что на их реализацию может быть выделено до восьми триллионов рублей.
«Это дополнительный ресурс, и надо очень четко понимать, как он будет распределен», – пояснил Виталий Мутко.
Иван Белозерцев отметил актуальность федеральной поддержки для повышения уровня жизни в регионах и сообщил о намерении Пензенской области заявиться на участие в проектах.
«В настоящее время исполнительными органами государственной власти Пензенской области проводится активная работа по определению перечня федеральных проектов, в которых планирует принять участие регион. Предварительно мы примем участие в реализации всех 12 нацпроектов, а также в 32 федеральных проектах», – сказал губернатор.
«Так, в рамках национального проекта «Демография» интерес для региона представляет внедрение механизма финансовой поддержки семей при рождении детей, создание условий для осуществления трудовой деятельности женщин с детьми, разработка и реализация программы поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения и ряд других проектов», - добавили в пресс-центре.
В сфере здравоохранения это проекты по кадровому обеспечению, развитию детского здравоохранения, борьбе с онкозаболеваниями.
Серьезное влияние на создание условий для всестороннего образования молодого поколения может оказать участие в проектах «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Современные родители», «Цифровая школа» и другие программах этого профиля.
Отмечается, что разработка национальных проектов будет завершена правительством Российской Федерации до 1 октября 2018 года, при этом значительный объем работы предстоит выполнить на региональном уровне.
«Мы направили свои предложения в части региональной составляющей для включения в проекты и готовы принимать активное участие в дальнейшей работе», – подытожил губернатор.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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