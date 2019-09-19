Пензенская область – на первом месте в ПФО по темпам ввода жилья

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
19 сентября 2019, 14:36Бизнесновости
Руководитель Пензастата Максим Уханов на пресс-конференции рассказал журналистам о показателях по вводу жилья в регионе за восемь месяцев 2019 года.
По словам главы ведомства, в настоящее время Пензенская область – лидер в ПФО по темпам ввода жилья: за указанный период было введено 489 тыс. кв метров жилой площади, что составляет 159% к уровню прошлого года.
Среди муниципалитетов больше всего жилья ввели в Пензенском районе – 66 тыс. кв метров (101,5% к уровню 2018 года), на втором и третьем местах – Бессоновский район (24 тыс. кв метров, 100,4%) и город Кузнецк (19 тыс кв. метров, 167,6%).
По вводу жилья на тысячу человек по итогам восьми месяцев регион – на третьем месте в ПФО, добавил Максим Уханов.
Также на пресс-конференции в Пензастате стало известно о том, что в 2020 году в регионе пройдет перепись населения, пишет ИА «Пенза-Пресс».
19 сентября 2019, 19:31В Пензе открылась выставка, посвященная гимнастке Янине Затуливетер
19 сентября 2019, 19:28Пензенские артисты организовали творческий вечер в память Шукшина
19 сентября 2019, 19:23Пензенцев приглашают на новый сезон проекта «Культ тела»
19 сентября 2019, 19:09В Пензе закрыли на реконструкцию Бакунский мост
19 сентября 2019, 19:06В осенний призыв в армию отправятся более 1000 пензенцев
19 сентября 2019, 17:58Мохнатые подопечные пензенского центра «Питомец» нарисовали картину
19 сентября 2019, 17:39Жители ул. Клары Цеткин не довольны раскопками во дворе
19 сентября 2019, 17:08Для досторойки дома в Заре найдут нового субподрядчика