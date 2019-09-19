Пензенская область – на первом месте в ПФО по темпам ввода жилья

Руководитель Пензастата Максим Уханов на пресс-конференции рассказал журналистам о показателях по вводу жилья в регионе за восемь месяцев 2019 года.

По словам главы ведомства, в настоящее время Пензенская область – лидер в ПФО по темпам ввода жилья: за указанный период было введено 489 тыс. кв метров жилой площади, что составляет 159% к уровню прошлого года.

Среди муниципалитетов больше всего жилья ввели в Пензенском районе – 66 тыс. кв метров (101,5% к уровню 2018 года), на втором и третьем местах – Бессоновский район (24 тыс. кв метров, 100,4%) и город Кузнецк (19 тыс кв. метров, 167,6%).

По вводу жилья на тысячу человек по итогам восьми месяцев регион – на третьем месте в ПФО, добавил Максим Уханов.

Также на пресс-конференции в Пензастате стало известно о том, что в 2020 году в регионе пройдет перепись населения, пишет ИА «Пенза-Пресс».