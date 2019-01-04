Пензенская область – на 3 месте в РФ по числу людей с ожирением

11,5 тысячам жителей Пензенской области поставлен диагноз «ожирение». Людей, имеющих избыточную массу тела, удалось выявить в ходе диспансеризации. По данным регионального министерства здравоохранения, наша область не первый год оказывается в числе субъектов федерации, чьи жители имеют проблемы с лишним весом. На этот раз Пенза - на третьем месте.

Как правило, тот, кто страдает ожирением, предпочитает не обращать внимания на лишние килограммы. А тот, кто все же начинает замечать проблему, успокаивает себя тем, что это плохая наследственность. Тем не менее, медики лишь 5% отводят генетической предрасположенности, говоря о причинах избыточного веса, а на первое место ставят нерациональное питание и малоподвижный образ жизни.

«Мы не часто задумываемся, что курение - это одна вредная привычка, алкоголь - другая, наркотики - третья. Но когда касается обыденного питания, мы никогда не задумываемся о том, что на самом деле мы подвергаем свою жизнь опасности», - отметила главный терапевт министерства здравоохранения Пензенской области Елена Власова.



Масса тела растет незаметно. Постепенно к перебору в калорийности пищи, позднему ужину, заеданию стресса организм привыкает, и человек уже не может избавиться от вредной привычки. Не последнюю роль играет и алкоголь.

«Употребление алкоголя увеличивает, стимулирует аппетит. Соответственно, когда человек выпивает, у него увеличивается объем потребляемой пищи. Соответственно, если человек имеет такую привычку постоянно, то у него в несколько раз увеличивается риск развития избыточной массы тела», - пояснила заместитель главврача Пензенского областного центра медицинской профилактики Ирина Пузракова.

Лишние килограммы - это не только внешний косметический дефект, а, прежде всего, развитие более серьезных болезней. В их числе - гипертония, сахарный диабет, заболевания желудочно-кишечного тракта и, по последним данным, онкология.

«В большей степени подвержены ожирению женщины. Приблизительный их возраст - от 39 до 60 лет. Если брать в структуре мужчин, то с 39 до 60 лет», - рассказала Елена Власова.

Данные статистики по избыточной массе тела были озвучены в прямом эфире радио «Эхо Пензы». Поводом для встречи с ведущим программы «События и мнения» Семеном Вахштайном стал обнародованный список регионов, где больше всего людей страдают от ожирения. Пензенская область оказалась на третьем месте. Во время эфира специалисты министерства здравоохранения обратили внимание на вредные продукты питания, употребление которых гарантированно ведет к набору массы тела.

«В первую очередь, нужно исключить жирные сорта мяса, жирные молочные продукты, заменить животные жиры на растительные. И убрать из рациона такие продукты, как колбасы, фастфуд, полуфабрикаты. сладости, кондитерские изделия, выпечку. Все это содержит много сахара, и не только сахара, но и жира», - сообщила главный диетолог министерства здравоохранения Пензенской области Дина Туишева.

Побороть вредную привычку есть не вовремя и не то - достаточно сложно. Поэтому медики призывают обращаться к специалистам. В каждом медицинском учреждении области работают кабинеты профилактики. А в центрах здоровья любой обратившийся может пройти обследование, которое выявит предрасположенность к ожирению, и получить индивидуальную программу коррекции веса.