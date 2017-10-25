Пензенская область – на 27 месте в РФ по научно-технологическому развитию

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25 октября 2017, 12:04Общество
РИА Рейтинг подвело итоги научно-технологического развития регионов России в 2016 году. Пензенская область вошла в первую тридцатку.
Рейтинг, как и в 2015 году, возглавили Москва (индекс- 82,11), Санкт-Петербург (70,11) и Республика Татарстан (64,93). На эти субъекты РФ приходится 36% общероссийского объема отгруженных инновационных товаров, работ, услуг по итогам 2016 года, сообщает издание.
Пензенская область с индексом 42,67 оказалась на 27 месте. По сравнению с 2015 годом, регион потерял две позиции.
Самый низкий индекс – у Республики Ингушетия (5,94).
По мнению аналитиков РИА Рейтинг, можно ожидать улучшения позиций тех регионов, которым удастся усовершенствовать инновационную инфраструктуру, обеспечить сотрудничество бизнеса и науки, оказать поддержку инновационному предпринимательству, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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