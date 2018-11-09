Пензенская область – на 2 месте в ПФО по урожайности зерновых

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11 ноября 2018, 14:21Общество
В 2019 году в Пензенской области планируют приступить к строительству элеватора, который позволит хранить зерно для экспорта. В 2018-м уже открыты зернохранилища в Бековском и Тамалинском районах.
Об этом министр сельского хозяйства Пензенской области Андрей Бурлаков рассказал в эфире программы «События и мнения» (12+) на радио «Эхо Пензы». Он отметил, для того чтобы запасы зерна не зависели от погоды эти меры - необходимость. Ведь минувшее лето выдалось на редкость засушливым
«Средняя урожайность зерновых на сегодняшний день - 26,2 ц / га. Мы занимаем второе место в ПФО по этому показателю. У наших коллег севернее сложились условия мягче, там осадков гораздо больше. Нашим сельхозпроизводителям не повезло, не хватило одного дождя в нужное время, такое тоже бывает», - отметил Андрей Бурлаков.
Министр заверил: за прошедший сезон ни одно крупное или среднее сельхозпредприятие не прекратило своей работы. Более того, нынешние экономические условия, несмотря на падение цены зерна, позволяют предпринимателям вкладывать средства в расширение своих производств.
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