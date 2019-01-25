Пензенская область – на 2 месте по индексу промпроизводства в ПФО

Промышленный комплекс региона в 2018-м сохранил устойчивые показатели экономического развития, предприятия продолжили наращивать мощности. Индекс по итогам года составил 107,1 % (по России – 102,9%). Это позволило Пензенской области по данному показателю выйти на второе место в округе.

Объемы отгруженных товаров увеличились в сфере деревообработки и производства изделий из дерева – 187,8 % к 2017 году, производства электрооборудования – 119,7%, напитков – 118%, мебели – 117,8%, бумаги и бумажных изделий – 116,7 % и др., сообщили в пресс-службе регионального минпрома, пишет ИА «Пенза-Пресс».