Пензенская область – на 2 месте по индексу промпроизводства в ПФО

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25 января 2019, 12:03Общество
По индексу промышленного производства Пензенская область заняла второе место в ПФО.
Промышленный комплекс региона в 2018-м сохранил устойчивые показатели экономического развития, предприятия продолжили наращивать мощности. Индекс по итогам года составил 107,1 % (по России – 102,9%). Это позволило Пензенской области по данному показателю выйти на второе место в округе.
Объемы отгруженных товаров увеличились в сфере деревообработки и производства изделий из дерева – 187,8 % к 2017 году, производства электрооборудования – 119,7%, напитков – 118%, мебели – 117,8%, бумаги и бумажных изделий – 116,7 % и др., сообщили в пресс-службе регионального минпрома, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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