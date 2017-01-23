Пензенская область - на 2-м месте по дешевизне продуктов

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23 января 2017, 16:01Общество
Пензенская область по итогам декабря 2016 года занимает 84 место по уровню цен на социально значимые товары в России в рейтинге Минэкономразвития РФ.
Регион в рейтинге расположен на предпоследнем месте. Это значит, что в области - одни из самых низких цен на отдельные социально значимые товары, пишет ИА «Пенза-Пресс».
«Согласно рейтингу, в области - одни из самых дешевых в стране лук репчатый (84 место), молоко питьевое цельное стерилизованное жирностью 2,5% - 3,2% (84 место), сахар-песок (82 место), куры охлажденные и мороженые (81 место)», - сообщили в пресс-службе регионального минсельхоза.
Кроме того, область – на 79 месте по росту цен по отдельным группам товаров.
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