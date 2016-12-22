Пензенская область планирует поставлять шампиньоны по всей России

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22 декабря 2016, 19:59Общество
Пензенский регион может стать одним из крупнейших поставщиков шампиньонов в России. Строительство высокотехнологичной грибной фермы и компостного завода намечено на 2017 год на территории индустриального парка «Сердобский». Глава Сердобского района Александр Бедикин встретился с инвестором.
В агропромышленном парке «Сердобский» скоро начнется крупное строительство. Здесь планируют запустить комплекс по выращиванию шампиньонов. Площадка в Сердобском районе оказалась наиболее подходящей для возведения грибной фермы и компостного завода. К ней подведены все необходимые коммуникации.
«Свет, газ, железная дорога, автомобильная дорога, все удобно для инвестора. Не секрет, что на многих территориях есть газ, но нет электроэнергии, а у нас там недавно была построена подстанция по программе моногорода, которая вырабатывает 50 мегаватт электроэнергии и дает инвестору возможность приземлить практически любой объект», - рассказал глава администрации Сердобского района Александр Бедикин.
Первый резидент индустриального парка «Сердобский» планирует наладить производство мощностью пять тысяч тонн шампиньонов в год. В России таких крупных производителей - всего три. 80% продукции поставляется из Польши. Открытие нового завода в Пензенском регионе позволит снабдить рынок грибами отечественного производства.
«Пензенская область будет с грибами точно. Но нам понадобится еще пять-шесть таких регионов, чтобы продать свою продукцию, экономически обоснованный радиус развоза около 1000 километров, поэтому продукция может быть найдена практически по всей России», - сказал директор аграрной компании Спартак Антонов.
Предприятие будет работать круглогодично и позволит создать около 200 рабочих мест. Специалистам предстоит освоить современные технологии, большую часть оборудования для выращивания грибов закупят в Голландии.
«Каждый параметр окружающей среды контролируется оборудованием - влажность, содержание углекислого газа, температура. Это не только контролируется, но и управляется для того, чтобы получить высокий урожай», - отметил Спартак Антонов.
Общая стоимость проекта - более одного миллиарда рублей. Строительство грибной фермы и компостного завода поддержал губернатор Иван Белозерцев, сейчас идет согласование объема и форм государственных преференций.
К концу 2017 года инвесторы рассчитывают получить на производстве первые грибы.
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