Пензенская область может получить 5 млрд рублей от федерального центра

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13 ноября 2017, 10:15Общество
13 ноября в правительстве Пензенской области в ходе планерки губернатор Иван Белозерцев сообщил о грантовой поддержке региона федеральным центром.
Губернатор напомнил, что принял участие в заседании правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации, где обсуждались меры по сбалансированности бюджета и выделение грантов за неплохие показатели экономической деятельности.
«Федеральный центр разработал новые методики и внимательно следит за выполнением целевых показателей и требований уже заключенных соглашений. В результате предварительного распределения средств Пензенская область может получить более пяти млрд рублей. Это будет большая поддержка, очень надеюсь, что изменений в сторону уменьшения не произойдет», - сообщил Иван Белозерцев.
Кроме того, по словам губернатора, субъектам, которые показывают рост показателей, выделяется дополнительный бонус.
«Регион также получит бонус - 290 млн рублей за достижение плановых показателей, эта методика будет использована впервые. Пока были представлены 40 регионов, мы - в их числе, находимся на 30 месте. Это объективная оценка работы Пензенской области федеральным центром.
Однако расслабляться нельзя, у нас много проблем. Мы должны продолжить работу по наполнению бюджета, а налоги будут поступать, когда работать будут предприятия. Надо постоянно анализировать нашу деятельность, корректировать работу», - сказал Иван Белозерцев, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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