13 ноября 2017, 13:04Общество Пензенская область лидирует в ПФО по росту реальных зарплат В министерстве экономики Пензенской области проанализировали основные показатели регионального развития за девять месяцев.

Исследование провели на основании данных Росстата. Оно позволяет оценить позиции региона относительно остальных субъектов РФ по важнейшим показателям, пишет ИА «Пенза-Пресс».

«В отчетном периоде регион значительно улучшил свои позиции в сравнении с соседними регионами по темпам роста общественного питания, инвестиций, производства сельхозпродукции. Особо необходимо отметить снижение младенческой смертности. По этому показателю Пензенская область поднялась с 35-го на 7-е место», - сообщает пресс-служба министерства экономики Пензенской области.

По итогам девяти месяцев на 8,5% вырос объем производства сельхозпродукции. В 2016 году за аналогичный период рост составил лишь 3,3%. По индексу производства Пензенская область поднялась на 15 позиций, заняв 13-е место. В ПФО регион оказался на четвертом месте, поднявшись на четыре позиции.

По итогам восьми месяцев по темпам роста номинальной зарплаты Пензенская область стала рекордсменом среди регионов ПФО, среди всех субъектов РФ она занимает третье место, уступив лишь Санкт-Петербургу и Магаданской области. По темпам роста реальной зарплаты регион в ПФО – на первом месте с результатом 105,6%.

Среди российских регионов по темпам роста оборота общепита область поднялась с четвертого на 30-е место, а среди соседних субъектов - с седьмого на третье.

«По многим показателям мы занимаем достаточно высокие позиции. Сокращение инфляционных процессов и ряд мер, предпринимаемых правительством области, позволил нам сохранить потребительские цены на уровне ниже среднероссийских. Рост с начала года составил всего лишь 0,6%. Более того, регион входит в десятку субъектов России с самой низкой стоимостью минимального набора продуктов питания, занимая седьмое место в РФ и третье в ПФО», - рассказал министр экономики Сергей Капралов.

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