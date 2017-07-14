Пензенская область лидирует по количеству бизнесменов

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14 июля 2017, 09:32Экономика
По количеству индивидуальных предпринимателей на тысячу населения среди регионов ПФО Пензенская область занимает первое место. Об этом свидетельствуют данные сплошного федерального статнаблюдения «Малый бизнес большой страны» по итогам 2015 года, опубликованные Росстатом.
В целом, регионе работали 31 967 индивидуальных предпринимателей. На тысячу жителей пришлось 23,7 ИП. Далее в рейтинге идут Кировская область и Чувашская республика, где на тысячу человек приходится 22,7 и 22,3 предпринимателя соответственно, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
В 2015 году в регионе малый бизнес создал 176,6 тысяч рабочих мест, это четверть трудоспособного населения Пензенской области, сообщает пресс-служба регионального министерства экономики.
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