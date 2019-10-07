Пензенская область – лидер в стране по числу инвестиционных проектов

Пензенская область стала лидером в стране по количеству реализованных инвестиционных проектов в 2019 году. Итоги рейтинга были озвучены на съезде региональных агентств инвестиций и корпораций развития. Об этом в ходе оперативного совещания сообщил губернатор Иван Белозерцев.

С начала 2019 года в Пензенской области запущено пять крупных проектов различного профиля: грибное предприятие, открыты площадки по созданию родительского стада индейки, свиноводческие комплексы, запущены заводы по производству пенополиуретана и выпуску бетонных плит. Еще три проекта - на стадии завершения. Удалось создано более 1500 рабочих мест.

Традиционно основной объем инвестиций ожидается во втором полугодии. Цель, стоящая перед нами по итогам 2019 года, - чтобы их объем был почти 94 миллиарда рублей с темпом роста 102,7% . В 2018 году их было 88,7 миллиардов», - рассказал первый заместитель председателя правительства Пензенской области Андрей Лузгин.

Несмотря на положительную динамику, Иван Белозерцев призвал к более интенсивной работе. Важно создать достойные условий для работы предпринимателей. Этим должны заниматься все министерства и ведомства, не только профильные структуры.

«Сегодня нет главнее задачи, чем привлечение инвесторов, которые должны приходить в Пензенский регион, строить предприятия, создавать рабочие места, налогооблагаемую базу. Вот ради этого нужно работать, трудиться», - призвал он.

В ходе оперативного совещания было отмечено, что в 2020 году области планируют реализовать еще шесть инвестиционных проектов. Кроме того, до конца октября в Пензе откроется специализированный центр для бизнеса, которые объединит все организации, занимающиеся поддержкой предпринимательства в регионе.